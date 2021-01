Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA - Anno proficuo per Novartis, che ha registrato nel 2020 una crescita del fatturato e nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Il fatturato delle attivit in prosecuzione, infatti, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA - Anno proficuo per, che ha registrato nelunadele nuovi progressi per la sua nuova generazione di farmaci. Ildelle attivit in prosecuzione, infatti, ...

Notiziedi_it : Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione - Italpress : Novartis, nel 2020 in crescita fatturato e innovazione - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Novartis, boom della casa farmaceutica nel ’20: utile netto +13% - broby68 : Crescita del fatturato ed espansione del margine per Novartis nel 2020 - Affaritaliani : Novartis, boom della casa farmaceutica nel ’20: utile netto +13% -