Nord Italia e la grande neve di 15 anni fa (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo svariate stagioni deludenti, quest’anno la neve è tornata a strizzare l’occhio sul Nord Italia con vari episodi anche in pianura. Le grandissime nevicate hanno sepolto Alpi e parte degli Appennini, in un’annata nella quale purtroppo così tanta materia prima non può essere sfruttata per sciare. La neve su Milano del gennaio 2006Il trend degli ultimi anni risulta essere particolarmente avaro di neve per le regioni settentrionali, dove le nevicate si realizzano con determinate configurazioni divenute meno frequenti, a causa di ingombranti anticicloni che sono divenuti protagonisti. Tale scenario sfavorevole, unito agli effetti del riscaldamento globale, ha portato inverni poco nevosi rispetto alla media. Allora non resta che rievocare un episodio nevoso particolarmente importante ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo svariate stagioni deludenti, quest’anno laè tornata a strizzare l’occhio sulcon vari episodi anche in pianura. Le grandissime nevicate hanno sepolto Alpi e parte degli Appennini, in un’annata nella quale purtroppo così tanta materia prima non può essere sfruttata per sciare. Lasu Milano del gennaio 2006Il trend degli ultimirisulta essere particolarmente avaro diper le regioni settentrionali, dove le nevicate si realizzano con determinate configurazioni divenute meno frequenti, a causa di ingombranti anticicloni che sono divenuti protagonisti. Tale scenario sfavorevole, unito agli effetti del riscaldamento globale, ha portato inverni poco nevosi rispetto alla media. Allora non resta che rievocare un episodio nevoso particolarmente importante ...

Ultime Notizie dalla rete : Nord Italia "Il Nord Italia in zona rosso scuro" Le Regioni contro la mappa della Ue QUOTIDIANO.NET Eni: nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito

(Teleborsa) - Eni ha ottenuto l'assegnazione di una nuova licenza di esplorazione e produzione nel Mare del Nord britannico come risultato della gara competitiva denominata 32° UK Offshore Licensing R ...

