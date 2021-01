«Non somministrate il vaccino Moderna alle donne incinte». L’avvertimento dell’Oms (Di martedì 26 gennaio 2021) Non somministrare il vaccino Moderna contro Covid-19 alle donne incinte. A meno che i benefici dell’immunizzazione non superino i potenziali rischi, come per le operatrici sanitarie, più esposte al virus. O per le future mamme con altre patologie che le mettono in particolare pericolo di forme gravi di Covid. Questa l’indicazione del Gruppo strategico di esperti (Sage) dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni, che ha emanato una serie di raccomandazioni preliminari sull’uso del secondo vaccino a mRna approvato contro Covid. vaccino Moderna, il pare del Sage Il Sage ha riconosciuto la mancanza di dati sulla sicurezza del vaccino nelle donne che allattano ma, dato il meccanismo d’azione, ritiene ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Non somministrare ilcontro Covid-19. A meno che i benefici dell’immunizzazione non superino i potenziali rischi, come per le operatrici sanitarie, più esposte al virus. O per le future mamme con altre patologie che le mettono in particolare pericolo di forme gravi di Covid. Questa l’indicazione del Gruppo strategico di esperti (Sage) dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni, che ha emanato una serie di raccomandazioni preliminari sull’uso del secondoa mRna approvato contro Covid., il pare del Sage Il Sage ha riconosciuto la mancanza di dati sulla sicurezza delnelleche allattano ma, dato il meccanismo d’azione, ritiene ...

Vaccino Moderna, raccomandazioni Oms. A chi non va somministrato

Il Gruppo strategico di esperti (Sage) dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni ha dato delle indicazioni precise sul vaccino ...

