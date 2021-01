Non solo Conte: tutti i nomi dei possibili sostituti a Palazzo Chigi (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora è finita davvero. Al termine di un colloquio durato mezz’ora tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ormai ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si è chiusa ufficialmente l’avventura del Secondo governo Conte, come ha annunciato in una breve nota anche l’ufficio stampa del Quirinale. E adesso cosa succede? Se lo chiedono non solo milioni di italiani ma anche le centinaia di parlamentari che stanno vivendo letteralmente una crisi al buio, fatta di tanti nomi, molti dubbi e pochissime certezze. Partiamo dai nomi. Il più probabile successore di Conte è… Conte stesso. Gli scenari cambiano di ora in ora, ma allo stato attuale il Conte Ter resta l’ipotesi più probabile per evitare lo spettro di nuove elezioni, sostenuto dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora è finita davvero. Al termine di un colloquio durato mezz’ora tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ormai ex Presidente del Consiglio Giuseppe, si è chiusa ufficialmente l’avventura del Secondo governo, come ha annunciato in una breve nota anche l’ufficio stampa del Quirinale. E adesso cosa succede? Se lo chiedono nonmilioni di italiani ma anche le centinaia di parlamentari che stanno vivendo letteralmente una crisi al buio, fatta di tanti, molti dubbi e pochissime certezze. Partiamo dai. Il più probabile successore diè…stesso. Gli scenari cambiano di ora in ora, ma allo stato attuale ilTer resta l’ipotesi più probabile per evitare lo spettro di nuove elezioni, sostenuto dalle ...

LucaBizzarri : Io ho un solo terrore: andare alle urne. Ma per un motivo solo: non saprei per chi votare, non ce n’è uno che possa… - Azione_it : Diciamo da mesi che la riforma dello #sport voluta dal Governo Conte I non solo genera caos in tutto il settore ma… - CottarelliCPI : Ma visto quanto costa ai paesi europei la crisi (solo l'Italia nel 2020-21 perderà 300 mld di Pil), non è possibile… - eli57912974 : RT @Xyz29503849: #senzaUnpodi sapore che solo il cuore sa dare non ci sarebbe amore... - casafa3 : RT @zorzi_gaia: @ipertao Matte ma tanto sei super di parte, siete così tanto amici fuori che a maggior ragione sai come stanno le cose tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Un anno senza Kobe Bryant: un vuoto che resta incolmabile, non solo nella Nba - Sportmediaset Sport Mediaset La nemesi contro il partito dei pm e la giustizia-spettacolo

Alla fine, se un governo non si occupa in maniera seria della giustizia, sarà la “giustizia” a occuparsi di lui. È la nemesi. La terribile dea greca della ...

Pietro Morreale: “Roberta si è data fuoco da sola dopo una lite” ma le prove dicono altro

Pietro Morreale ha detto agli inquirenti che Roberta si sarebbe data fuoco da sola ma le prove dimostrano altro ...

Alla fine, se un governo non si occupa in maniera seria della giustizia, sarà la “giustizia” a occuparsi di lui. È la nemesi. La terribile dea greca della ...Pietro Morreale ha detto agli inquirenti che Roberta si sarebbe data fuoco da sola ma le prove dimostrano altro ...