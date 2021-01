Non capisco perché celebrare la Nutella su una moneta della Repubblica Italiana (Di martedì 26 gennaio 2021) Devo confessarlo: a me la Nutella fa schifo. Lo so, forse sono l’unico italiano a cui fa schifo la Nutella e che inorridisce per la famosa scena di Bianca, con Nanni Moretti davanti ad un barattolo gigante. Lo so, e ci vuole un bel coraggio anche a dirlo. Magari mi faccio un sacco di nemici, forse i il mio post sarà inondato da commenti di troll, chissà forse riceverò lettere minatorie, oppure dovrò chiedere la scorta avendo timore per la mia incolumità per aver denigrato un simbolo dell’italianità. Bene, me ne frego, la Nutella mi fa schifo. Lo ripeto. Ma non è per esternare questo mio disgusto che scrivo, bensì per sottolineare che invece allo Stato italiano, a questo Stato italiano, la Nutella deve invece piacere molto visto che la Zecca dello Stato ha emesso una moneta celebrativa in argento da 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Devo confessarlo: a me lafa schifo. Lo so, forse sono l’unico italiano a cui fa schifo lae che inorridisce per la famosa scena di Bianca, con Nanni Moretti davanti ad un barattolo gigante. Lo so, e ci vuole un bel coraggio anche a dirlo. Magari mi faccio un sacco di nemici, forse i il mio post sarà inondato da commenti di troll, chissà forse riceverò lettere minatorie, oppure dovrò chiedere la scorta avendo timore per la mia incolumità per aver denigrato un simbolo dell’italianità. Bene, me ne frego, lami fa schifo. Lo ripeto. Ma non è per esternare questo mio disgusto che scrivo, bensì per sottolineare che invece allo Stato italiano, a questo Stato italiano, ladeve invece piacere molto visto che la Zecca dello Stato ha emesso unacelebrativa in argento da 5 ...

