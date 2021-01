Nomination GF Vip di ieri sera, lunedì 25 gennaio. Chi sono i finalisti al televoto? (Di martedì 26 gennaio 2021) Nomination GF Vip 2020 di ieri sera, 25 gennaio Dopo Dayane finalista, ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021)GF Vip 2020 di, 25Dopo Dayane finalista, ...

_djmalikvoice : RT @aurora26010: “Francesco voleva vincere “ “Stefania è stratega” Dayane oggi in vacanza al grande fratello vip :”Io spero di andare in n… - infoitcultura : Dayane Mello: 'Nelle prossime Nomination, Maria Teresa voterà me' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - IFrangioni : RT @stelena97: oggi durante DOMENICA VIP è stato detto dai concorrenti che parlare di nomination va contro il regolamento e io mi chiedo..è… -