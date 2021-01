“Niente voto anticipato, ce lo chiede l’Europa”. Così Prodi lustra le scarpe a Bruxelles (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – La crisi di governo innescata da Renzi sta portando alle dimissioni di Giuseppe Conte, che oggi salirà al Quirinale per incontrare il capo dello Stato. Gli scenari sono numerosi, dal Conte ter a una maggioranza giallofucsia con un altro premier (Di Maio?), per arrivare fino a un governo di «salvezza nazionale» (cioè una grande ammucchiata che si raccoglie al grido «Prima la poltrona»). In tutto questo, di tornare al voto neanche se ne parla, se non per spaventare gli avversari. Al coro dei poltronisti anti-elezioni non poteva che aggiungersi anche Romano Prodi, che ha più di un interesse (il Colle) per sostenere questa posizione. Lo sciuscià Prodi In un’intervista a Repubblica, infatti, il due volte ex presidente del Consiglio è categorico: «Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – La crisi di governo innescata da Renzi sta portando alle dimissioni di Giuseppe Conte, che oggi salirà al Quirinale per incontrare il capo dello Stato. Gli scenari sono numerosi, dal Conte ter a una maggioranza giallofucsia con un altro premier (Di Maio?), per arrivare fino a un governo di «salvezza nazionale» (cioè una grande ammucchiata che si raccoglie al grido «Prima la poltrona»). In tutto questo, di tornare alneanche se ne parla, se non per spaventare gli avversari. Al coro dei poltronisti anti-elezioni non poteva che aggiungersi anche Romano, che ha più di un interesse (il Colle) per sostenere questa posizione. Lo sciusciàIn un’intervista a Repubblica, infatti, il due volte ex presidente del Consiglio è categorico: «Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente voto “Niente voto anticipato, ce lo chiede l’Europa”. Così Prodi lustra le scarpe a Bruxelles Il Primato Nazionale Conte si è dimesso. Cosa succede ora?

Ossia, che non si ripeta lo scempio del 2018. E, soprattutto, niente cedimenti imbarcando soggetti qua e là per racimolare voti, a spese della comunità politica. Il mantra per cui “se votiamo ...

Perché Conte si dimette?

Ebbene, veniamo all’argomento più attuale di oggi e chiediamoci: “perché Conte si dimette?”. Ebbene, dure sono state per il Premier le ultime settimane.

Ossia, che non si ripeta lo scempio del 2018. E, soprattutto, niente cedimenti imbarcando soggetti qua e là per racimolare voti, a spese della comunità politica. Il mantra per cui "se votiamo ..."

Ebbene, veniamo all'argomento più attuale di oggi e chiediamoci: "perché Conte si dimette?". Ebbene, dure sono state per il Premier le ultime settimane.