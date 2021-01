Nicole Grimaudo è ancora mamma: è nato Giulio, il secondo figlio maschio dell’attrice (Di martedì 26 gennaio 2021) Nicole Grimaudo testimonial di #WithRefugees guarda le foto Le “quote rosa” nella famiglia di Nicole Grimaudo, 40 anni, sono sempre più in minoranza: l’attrice siciliana ha appena dato alla luce Giulio, il suo secondogenito. Prima di lui, aveva messo al mondo Pietro, nel 2014. Leggi anche › «Per salvare i bambini rifugiati, mandiamoli a scuola». Nicole Grimaudo per la campagna Unhcr ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 gennaio 2021)testimonial di #WithRefugees guarda le foto Le “quote rosa” nella famiglia di, 40 anni, sono sempre più in minoranza: l’attrice siciliana ha appena dato alla luce, il suogenito. Prima di lui, aveva messo al mondo Pietro, nel 2014. Leggi anche › «Per salvare i bambini rifugiati, mandiamoli a scuola».per la campagna Unhcr ...

