NFL – Mahomes e Brady si contendono il Super Bowl LV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Saranno Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers a contendersi ilLV, nella partita del 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa. Per la prima volta, a contendersi il titolo saranno i vincitori delle ultime due edizioni, cioè Patricke Tom, insieme ai suoi Chiefs, torna alper il secondo anno consecutivo., alla sua prima stagione con i Buccaneers, conquista la NFC e, per la decima volta in carriera, si gioca il match più importante dell’anno.: a quando risale l’ultimo scontro? Nel corso della regular season 2020,si sono affrontati in Week 12. In quell’occasione, hanno avuto la meglio i Chiefs, ...