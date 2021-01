Nexi | il calendario finanziario del 2021

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha reso noto in un comunicato ilper l’anno: Giovedì 11/02/Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31.12.2020 Giovedì 11/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancioe del bilancio consolidato al 31.12.2020 Mercoledì 05/05/Assemblea: Assemblea ordinaria Giovedì 13/05/CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.03.Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori Venerdì 30/07/Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori CDA: Approvazione della semestrale ...

Ultime Notizie dalla rete : Nexi calendario

Teleborsa

(Teleborsa) - Il Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021: Giovedì 11/02/2021 Appuntamento: Presen ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...