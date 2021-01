New York Film New York Film: vince First Cow e Chloé Zhao (Di martedì 26 gennaio 2021) Siamo abituati oramai ai festival e alla consegna dei premi in digitale e i premi del New York Film Critics Circle, non hanno fatto eccezione. Il premio per il miglior Film del 2020 è andato a First Cow, diretto da Kelly Reichardt; mentre il premio di miglior regista è andato a Chloé Zhao per il suo Nomadland. Chi ha vinto come Miglior Attore? Tra gli attori premiati Sidney Flanigan per Never Rarely Sometimes Always e Delroy Lindo per Da 5 Bloods. Il premio di miglior attore non protagonista è stato assegnato postumo a Chadwick Boseman e ritirato da Taylor Simone Ledward, vedova di Boseman. Attenzione a Delroy Lindo, sta vincendo tutti i premi nella sua categoria ed è un serio candidato alla vittoria finale per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Siamo abituati oramai ai festival e alla consegna dei premi in digitale e i premi del NewCritics Circle, non hanno fatto eccezione. Il premio per il migliordel 2020 è andato aCow, diretto da Kelly Reichardt; mentre il premio di miglior regista è andato aper il suo Nomadland. Chi ha vinto come Miglior Attore? Tra gli attori premiati Sidney Flanigan per Never Rarely Sometimes Always e Delroy Lindo per Da 5 Bloods. Il premio di miglior attore non protagonista è stato assegnato postumo a Chadwick Boseman e ritirato da Taylor Simone Ledward, vedova di Boseman. Attenzione a Delroy Lindo, stando tutti i premi nella sua categoria ed è un serio candidato alla vittoria finale per ...

