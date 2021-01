"Nelle Rsa non esisteva alcun piano di prevenzione del rischio pandemico" (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI – “Nelle nostre Rsa non esisteva alcun piano di prevenzione del rischio pandemico: mancavano i dispositivi di protezione individuale, non c'era una organizzazione del personale, nemmeno dei percorsi interni. E per questo motivo è accaduto quanto è accaduto, con una grandissima incidenza di mortalità in una realtà come quella delle Rsa che non sono per loro natura degli ospedali ma che puntano a salvaguardare la socializzazione degli ospiti tra loro e con le famiglie all'esterno". Lo ha detto Gherardo Colombo, ex magistrato del Pool di Mani pulite, attualmente componente della commissione di inchiesta istituita dalla ATS Milano sugli eventi che hanno interessato il Pio Albergo Trivulzio, intervenuto ad un webinar organizzato dall'Università del ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI – “nostredidel: mancavano i dispositivi di protezione individuale, non c'era una organizzazione del personale, nemmeno dei percorsi interni. E per questo motivo è accaduto quanto è accaduto, con una grandissima incidenza di mortalità in una realtà come quella delle Rsa che non sono per loro natura degli ospedali ma che puntano a salvaguardare la socializzazione degli ospiti tra loro e con le famiglie all'esterno". Lo ha detto Gherardo Colombo, ex magistrato del Pool di Mani pulite, attualmente componente della commissione di inchiesta istituita dalla ATS Milano sugli eventi che hanno interessato il Pio Albergo Trivulzio, intervenuto ad un webinar organizzato dall'Università del ...

sulsitodisimone : 'Nelle Rsa non esisteva alcun piano di prevenzione del rischio pandemico' - DaianaCampani : RT @ProjectAging: #Covid_19 e anziani deceduti nelle #RSA: la prima ondata non ci ha insegnato nulla? Risponde Gherardo Colombo ?https://… - Uedrus : @SignorErnesto Cretini di universi paralleli... perché non basta essere cretini. Conosco un sacco di cretini che al… - sardellina1 : @drew_lion93 @aperitivo57 @fattoquotidiano Il fatto che siano stati mandati in 6 regioni diverse non giustifica, do… - Max56gio : RT @SignorErnesto: Morti nelle RSA, distruzione economica e sociale presente e futura sono eventi derivanti da modelli presentati in manier… -