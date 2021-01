Nel gelo inseguiti dai cani, "the game" in Bosnia è il muro fortificato d'Europa (Di martedì 26 gennaio 2021) Passano le settimane e quelle foto dei migranti in ciabatte nel gelo della Bosnia hanno ormai assunto un’aria familiare. Sappiamo che alle porte d’Europa, a una trentina di chilometri dal paradiso naturale dei Laghi di Plitvice, migliaia di profughi stanno vivendo un inferno fatto di fame, freddo e assenza di prospettive. Il mondo delle organizzazioni umanitarie si è mobilitato per fornire assistenza ai migranti rimasti per strada dopo la chiusura e l’incendio del campo profughi di Lipa, nel nord est di Bosnia ed Erzegovina. Ma una muraglia di ostacoli e indifferenza paralizza la vita di queste persone scappate dai loro Paesi in cerca di un’opportunità in Europa. Alessandra Coin, responsabile in Veneto della Comunità di Sant’Egidio, è appena tornata da una missione a Bihac, nel cantone Una-Sana. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Passano le settimane e quelle foto dei migranti in ciabatte neldellahanno ormai assunto un’aria familiare. Sappiamo che alle porte d’, a una trentina di chilometri dal paradiso naturale dei Laghi di Plitvice, migliaia di profughi stanno vivendo un inferno fatto di fame, freddo e assenza di prospettive. Il mondo delle organizzazioni umanitarie si è mobilitato per fornire assistenza ai migranti rimasti per strada dopo la chiusura e l’incendio del campo profughi di Lipa, nel nord est died Erzegovina. Ma una muraglia di ostacoli e indifferenza paralizza la vita di queste persone scappate dai loro Paesi in cerca di un’opportunità in. Alessandra Coin, responsabile in Veneto della Comunità di Sant’Egidio, è appena tornata da una missione a Bihac, nel cantone Una-Sana. ...

BentivogliMarco : il freddo che prova questo bambino e' il nostro disinteresse, il gelo della nostra indifferenza per la catastrofe u… - PiazzapulitaLA7 : La polizia nazionale croata che picchia e frusta chi prova a superare i confini. Agenti che requisiscono le scarpe… - gennaromigliore : Insieme ai colleghi @MassimoUngaro @LauraBoldrini @RossellaMuroni ho presentato un’interrogazione urgente al Govern… - danielearculeo : RT @HuffPostItalia: Nel gelo inseguiti dai cani, 'the game' in Bosnia è il muro fortificato d'Europa - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Nel gelo inseguiti dai cani, 'the game' in Bosnia è il muro fortificato d'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Nel gelo Svanisce nel nulla nel gelo della montagna Brescia Oggi Consumi, saldi al palo e continua la gelata

MILANO (ITALPRESS) - Saldi al palo. La gelata dei consumi, conseguente al prolungato stato di emergenza degli orari ridotti della ristorazione, alle chiusure dei centri ...

Fmi mitiga stime del Pil italiano per il 2020 ma le peggiora per il 2021

MILANO (ITALPRESS) - Il Fondo monetario internazionale ha mitigato la stima sul Pil dell'Italia del 2020 portandolo dal -10,6% di ottobre a -9,2%, allineandosi alle indicazioni ...

MILANO (ITALPRESS) - Saldi al palo. La gelata dei consumi, conseguente al prolungato stato di emergenza degli orari ridotti della ristorazione, alle chiusure dei centri ...MILANO (ITALPRESS) - Il Fondo monetario internazionale ha mitigato la stima sul Pil dell'Italia del 2020 portandolo dal -10,6% di ottobre a -9,2%, allineandosi alle indicazioni ...