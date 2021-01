NBA 2020/2021: LeBron trascina L.A alla decima di fila in trasferta, ok Brooklyn contro Miami (Di martedì 26 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 25 gennaio e martedì 26 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA 2020/2021. Continua la striscia positiva dei Lakers in trasferta, giunta ora a dieci vittorie in altrettante partite: merito di LeBron James, autore di 46 punti (massimo stagionale) contro i suoi Cleveland Cavaliers. Brooklyn supera nel finale Miami, mentre Dallas non prevale contro Denver nonostante la tripla doppia di Luka Doncic. Boston non sbaglia contro Chicago, Indiana supera Toronto ma perde Domantas Sabonis per infortunio. I Sixers privi di Joel Embiid cadono a Detroit, i Warriors giocano sul velluto contro Minnesota. Rinviate Grizzlies-Kings e ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 25 gennaio e martedì 26 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA. Continua la striscia positiva dei Lakers in, giunta ora a dieci vittorie in altrettante partite: merito diJames, autore di 46 punti (massimo stagionale)i suoi Cleveland Cavaliers.supera nel finale, mentre Ds non prevaleDenver nonostante la tripla doppia di Luka Doncic. Boston non sbagliaChicago, Indiana supera Toronto ma perde Domantas Sabonis per infortunio. I Sixers privi di Joel Embiid cadono a Detroit, i Warriors giocano sul vellutoMinnesota. Rinviate Grizzlies-Kings e ...

