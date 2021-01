Napoli, scomparso da due giorni: trovato morto Gianni De Luca (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragico epilogo per Gianni De Luca, l’uomo scomparso da due giorni a Napoli. E’ stato trovato morto in un albergo al Corso Meridionale. Dell’ex vicesegretario regionale della Cgil non si avevano più notizie da 48 ore, da quando era scattato l’allarme dei familiari. Napoli, morto Gianni De Luca Nell’ultimo contatto con la famiglia aveva detto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragico epilogo perDe, l’uomoda due. E’ statoin un albergo al Corso Meridionale. Dell’ex vicesegretario regionale della Cgil non si avevano più notizie da 48 ore, da quando era scattato l’allarme dei familiari.DeNell’ultimo contatto con la famiglia aveva detto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

LaMadreBadessa : RT @NotizieFrance: È scomparso a Napoli il signor Gianni de Luca. SE qualcuno lo avesse visto avesse informazioni in merito può contattare… - PinoSa54 : RT @NotizieFrance: È scomparso a Napoli il signor Gianni de Luca. SE qualcuno lo avesse visto avesse informazioni in merito può contattare… - NotizieFrance : È scomparso a Napoli il signor Gianni de Luca. SE qualcuno lo avesse visto avesse informazioni in merito può contat… - ottopagine : Trovato morto ex dirigente Cgil, era scomparso da due giorni #Napoli - rep_napoli : Napoli, Cgil: trovato morto Gianni De Luca, era scomparso da due giorni [aggiornamento delle 17:46] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scomparso Scomparso a Napoli il signor Gianni de Luca Fanpage.it Napoli, morto l’ex segretario della Cgil scomparso da due giorni

Napoli, morto l'ex segretario della Cgil scomparso da due giorni. Durante la giornata di ieri l'appello del figlio che era alla ricerca di suo padre ...

Napoli, trovato morto Gianni de Luca: era scomparso da due giorni

L’appello sui social e poi il tragico epilogo. Gianni de Luca, la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio con un appello sui social, è stato trovato morto all’interno di una stanza d’albergo al ...

Napoli, morto l'ex segretario della Cgil scomparso da due giorni. Durante la giornata di ieri l'appello del figlio che era alla ricerca di suo padre ...L’appello sui social e poi il tragico epilogo. Gianni de Luca, la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio con un appello sui social, è stato trovato morto all’interno di una stanza d’albergo al ...