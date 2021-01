Napoli, morto l’ex segretario della Cgil scomparso da due giorni (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – l’ex segretario della Cgil regionale Gianni De Luca è stato trovato morto in una camera d’albergo al Corso Meridionale. I familiari non avevano più sue notizie da ormai due giorni. L’ultima volta che i familiari hanno parlato con lui, Gianni si stava recando al Centro Direzionale per sbrigare alcune commissioni. Da quel momento in poi però il nulla. Non ci sono state più notizie dell’ex segretario Cgil e il figlio ha lanciato un appello anche sui social durante il pomeriggio di ieri. Queste le parole del figlio Enrico sulla propria pagina facebook: “Se qualcuno lo avesse visto – a Napoli o altrove – mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoregionale Gianni De Luca è stato trovatoin una camera d’albergo al Corso Meridionale. I familiari non avevano più sue notizie da ormai due. L’ultima volta che i familiari hanno parlato con lui, Gianni si stava recando al Centro Direzionale per sbrigare alcune commissioni. Da quel momento in poi però il nulla. Non ci sono state più notizie dele il figlio ha lanciato un appello anche sui social durante il pomeriggio di ieri. Queste le parole del figlio Enrico sulla propria pagina facebook: “Se qualcuno lo avesse visto – ao altrove – mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento ...

