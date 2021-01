Napoli, Malcuit è arrivato a Firenze: vicina la firma con la Fiorentina (Di martedì 26 gennaio 2021) Firenze - L'avventura di Kevin Malcuit al Napoli è giunta ai titoli di coda. Il terzino franco - marocchino, arrivato in azzurro nell'estate 2018, è arrivato stasera a Firenze: domani firmerà il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021)- L'avventura di Kevinalè giunta ai titoli di coda. Il terzino franco - marocchino,in azzurro nell'estate 2018, èstasera a: domani firmerà il ...

GoalItalia : Malcuit ai saluti col Napoli: è fatta per il trasferimento alla Fiorentina ?? - sportli26181512 : Napoli, Malcuit è arrivato a Firenze: vicina la firma con la Fiorentina: Il terzino lascia i partenopei dopo due st… - darioderrico : RT @claudioruss: Kevin #Malcuit è a Firenze in attesa delle visite mediche che svolgerà domani prima del trasferimento in prestito dal #Nap… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Kevin #Malcuit è a Firenze in attesa delle visite mediche che svolgerà domani prima del trasferimento in prestito dal #Nap… - claudioruss : Kevin #Malcuit è a Firenze in attesa delle visite mediche che svolgerà domani prima del trasferimento in prestito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Malcuit Sky: “Tutto fatto per Malcuit: addio al Napoli, il terzino resta in Serie A” SOS Fanta FIORENTINA, DOMANI LE VISITE MEDICHE DI MALCUIT

E' atteso domani a Firenze Kevin Malcuit, l'esterno francese che arrivera' dal Napoli in prestito. Il giocatore classe '91 effettuera' ...

Fiorentina, ecco Malcuit: il terzino del Napoli è arrivato in città

Kevin Malcuit è sbarcato a Firenze dove domani effettuerà le visite mediche: il terzino si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco dal Napoli ...

E' atteso domani a Firenze Kevin Malcuit, l'esterno francese che arrivera' dal Napoli in prestito. Il giocatore classe '91 effettuera' ...Kevin Malcuit è sbarcato a Firenze dove domani effettuerà le visite mediche: il terzino si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco dal Napoli ...