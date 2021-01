Napoli | incubo focolaio al Cardarelli | 21 sanitari positivi

Notiziedi_it : Covid al Cardarelli di Napoli, incubo focolaio: sono 21 i sanitari positivi - rosad24 : RT @peppeiodice1: ...ad un certo punto di una domenica di pandemia con pioggia e vento di Gennaio del 2021 d.c. ho visto il Napoli nelle ma… - Luckyluciano971 : RT @peppeiodice1: ...ad un certo punto di una domenica di pandemia con pioggia e vento di Gennaio del 2021 d.c. ho visto il Napoli nelle ma… - Salvato95551627 : RT @peppeiodice1: ...ad un certo punto di una domenica di pandemia con pioggia e vento di Gennaio del 2021 d.c. ho visto il Napoli nelle ma… - domenic84448442 : RT @peppeiodice1: ...ad un certo punto di una domenica di pandemia con pioggia e vento di Gennaio del 2021 d.c. ho visto il Napoli nelle ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incubo

verona. Non basta il gol più veloce della sua storia al Napoli con Lozano per uscire indenni dal Bentegodi di Verona. Dopo 9 secondi il messicano manda avanti i partenopei che sfiorano il bis in un pa ...Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli. Ecco quanto sostenuto: “La partita di ieri è il riassunto di come sia strana questa prima parte della stagione ...