Napoli – Giornata della Memoria 32 vittime della Shoah riceveranno medaglie d’onore (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani, Giornata della Memoria, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, consegnerà la medaglia d’onore alla Memoria ai familiari di 32 cittadini della provincia internati nei lager nazisti o costretti a lavorare per sostenere l’economia di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. La benemerenza istituita nel 2006 per rendere omaggio alle vittime del nazifascismo. Domani, mercoledì Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani,, il prefetto di, Marco Valentini, consegnerà la medagliaallaai familiari di 32 cittadiniprovincia internati nei lager nazisti o costretti a lavorare per sostenere l’economia di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. La benemerenza istituita nel 2006 per rendere omaggio alledel nazifascismo. Domani, mercoledì

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giornata Giornata Memoria: Napoli; Liceo Genovesi,no all'indifferenza Agenzia ANSA Napoli – Giornata della Memoria 32 vittime della Shoah riceveranno medaglie d’onore

