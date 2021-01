Napoli, Gattuso: il rinnovo è una certezza, rimarrà alla guida degli azzurri (Di martedì 26 gennaio 2021) De Laurentiis avrebbe intenzione di continuare la collaborazione con Rino Gattuso ancora a lungo Tuttosport nella sua edizione odierna riferisce di un retroscena che ha … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 gennaio 2021) De Laurentiis avrebbe intenzione di continuare la collaborazione con Rinoancora a lungo Tuttosport nella sua edizione odierna riferisce di un retroscena che ha … L'articolo proviene da Forz.net.

capuanogio : #ADL e #Gattuso separati in casa nelle crisi #Napoli. Il tecnico ha le prossime tre gare per riprendere il controll… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Verona-Napoli 3-1, Gattuso: 'Insigne deve voltare pagina. Il Verona ci ha surclassato fisicamente': Per non perdervi ne… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Verona-Napoli 3-1, Gattuso: 'Insigne deve voltare pagina. Il Verona ci ha surclassato fisicamente': Per non perdervi ne… - EasySoccerNews : Verona-Napoli 3-1, Gattuso: 'Insigne deve voltare pagina. Il Verona ci ha surclassato fisicamente': Per non perderv… - Diego31883 : RT @capuanogio: #ADL e #Gattuso separati in casa nelle crisi #Napoli. Il tecnico ha le prossime tre gare per riprendere il controllo della… -