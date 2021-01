Napoli, è fatta per la cessione di Malcuit alla Fiorentina: domani visite mediche e firma (Di martedì 26 gennaio 2021) Il calciomercato in casa Napoli si sviluppa principalmente sulle uscite. Aurelio De Laurentiis è infatti impegnato a cedere diversi esuberi dopo aver concluso la trattativa per la cessione di Arek Milik. Nelle prossime ore, infatti, diranno addio anche Fernando Llorente e Kevin Malcuit, con quest’ultimo che domani sosterrà le visite mediche con la sua nuova L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il calciomercato in casasi sviluppa principalmente sulle uscite. Aurelio De Laurentiis è infatti impegnato a cedere diversi esuberi dopo aver concluso la trattativa per ladi Arek Milik. Nelle prossime ore, infatti, diranno addio anche Fernando Llorente e Kevin, con quest’ultimo chesosterrà lecon la sua nuova L'articolo

TolliVincenzo : Se non arriviamo in Champions, prepariamoci ad un #Napoli che ripartirà da giovani e senza ambizioni di vertice per… - HarveySpecterDo : Mirkù digli pure che mazzarri al Napoli è fatta!????? - NCN_it : ULTIM'ORA - FATTA PER #MALCUIT ALLA #FIORENTINA, PRESTITO ONEROSO E DIRITTO DI RISCATTO PER IL TERZINO… - MondoNapoli : Sky - Malcuit lascia il Napoli: è fatta con la Fiorentina! I dettagli - - SIMONE4ESPOSITO : RT @GoalItalia: Malcuit ai saluti col Napoli: è fatta per il trasferimento alla Fiorentina ?? -