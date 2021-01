Napoli, cittadini in attesa di nuovi medici di base: “La situazione è grave” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Molti cittadini, soprattutto in alcuni quartieri periferici, si trovano senza medico di base. Un numero piuttosto alto di questi sono infatti andati in pensione ma non sono ancora stati sostituiti. Un problema grave che si amplifica in questo periodo a causa del covid. I napoletani hanno infatti bisogno di un medico a cui rivolgersi, le preoccupazioni sono tante. A causa del pensionamento di molti medici di base delle Asl del territorio napoletano molti cittadini si ritrovano senza poter usufruire di un medico di famiglia. È il caso di Ponticelli che con ben 5 medici andati in pensione e non sostituiti si ritrova con ben 6500 cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria. A Scampia invece un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Molti, soprattutto in alcuni quartieri periferici, si trovano senza medico di. Un numero piuttosto alto di questi sono infatti andati in pensione ma non sono ancora stati sostituiti. Un problemache si amplifica in questo periodo a causa del covid. I napoletani hanno infatti bisogno di un medico a cui rivolgersi, le preoccupazioni sono tante. A causa del pensionamento di moltididelle Asl del territorio napoletano moltisi ritrovano senza poter usufruire di un medico di famiglia. È il caso di Ponticelli che con ben 5andati in pensione e non sostituiti si ritrova con ben 6500sprovvisti di assistenza sanitaria. A Scampia invece un ...

matteosalvinimi : #DeMagistris si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i… - positanonews : Giornata della Memoria in Prefettura a Napoli anche cittadini di Vico Equense - zazoomblog : Giornata della Memoria 2021 a Napoli: medaglia d’onore per 32 cittadini - #Giornata #della #Memoria #Napoli: - dariocurcio5 : #26gennaio 6500 cittadini del quartiere napoletano di Ponticelli senza medico di base. @val_ciarambino:'Grazie alle… - vesuvianonews : Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cittadini Napoli, cittadini puliscono la spiaggia si sogna la nuova costa di S. Giovanni Il Mattino Napoli, cittadini in attesa di nuovi medici di base: “La situazione è grave”

Napoli, cittadini in attesa di nuovi medici di base: "La situazione è grave". Questa la denuncia fatta scattare dal Consigliere Francesco Borrelli ...

Traffico di migranti, condannati due napoletani in Slovenia

Il tribunale distrettuale di Lubiana ha condannato a pene detentive due cittadini italiani riconosciuti responsabili di traffico di migranti. La polizia slovena li aveva sorpresi lo scorso settembre..

Napoli, cittadini in attesa di nuovi medici di base: "La situazione è grave". Questa la denuncia fatta scattare dal Consigliere Francesco Borrelli ...Il tribunale distrettuale di Lubiana ha condannato a pene detentive due cittadini italiani riconosciuti responsabili di traffico di migranti. La polizia slovena li aveva sorpresi lo scorso settembre..