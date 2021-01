Napoli, calciomercato: nome nuovo per l’attacco azzurro, piace Boulaye Dia del Reims (Di martedì 26 gennaio 2021) Tanta la concorrenza in Italia per l’attaccante della Ligue 1 Spunta un nome nuovo per il mercato in entrata del Napoli, Tuttosport nella sua edizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 gennaio 2021) Tanta la concorrenza in Italia per l’attaccante della Ligue 1 Spunta unper il mercato in entrata del, Tuttosport nella sua edizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : Per ora , nessun contatto tra #Benitez e il #Napoli. Lo spagnolo ha lasciato la Cina per riavvicinarsi alla famigli… - Glongari : #Fiorentina domani le visite di #Malcuit prestito con diritto di riscatto dal #Napoli. Una strada tracciata da iniz… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - Luckyluciano971 : RT @scottotweet: Il #Napoli considera #Llorente e #Malcuit esuberi (oltre naturalmente #Milik) e quindi non si muoverà per sostituirli. Nes… - FabianGllava : #Malcuit alla #Fiorentina. Visite mediche e ufficialità nelle prossime ore. #Trasfers #Calciomercato #Napoli #SerieA -