Napoli, Borrelli critica Mina settembre per la scena del parcheggiatore abusivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la visione dell’episodio numero 3 della serie di successo Mina settembre, c’è stato qualcuno che ha criticato la scena relativa al parcheggiatore abusivo. Egli altro non è che Francesco Emilio Borrelli che da anni lotta proprio contro questi personaggi. In effetti la scena è stata chiara e rispecchia un po’ ciò che i napoletani vivono ogni giorno. I fan però, affascinati dalla serie in toto non hanno badato troppo a questo particolare e hanno continuato ad immergersi in questa appassionante opera televisiva. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli in diretta su La Radiazza: “Ci sono opinioni contrastanti su questo episodio. C’è chi sostiene che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la visione dell’episodio numero 3 della serie di successo, c’è stato qualcuno che hato larelativa al. Egli altro non è che Francesco Emilioche da anni lotta proprio contro questi personaggi. In effetti laè stata chiara e rispecchia un po’ ciò che i napoletani vivono ogni giorno. I fan però, affascinati dalla serie in toto non hanno badato troppo a questo particolare e hanno continuato ad immergersi in questa appassionante opera televisiva. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilioin diretta su La Radiazza: “Ci sono opinioni contrastanti su questo episodio. C’è chi sostiene che ...

gibimosca : @80AirasoR80 Anche perché caro Borrelli @NotizieFrance ogni volta che li incontri per Napoli nel tentativo di parc… - AlessiaAccurso : RT @80AirasoR80: Quando finisci i giga e non puoi fare le dirette ai parcheggiatori e sputtanare Napoli. Sei proprio ridicolo. @NotizieFran… - 80AirasoR80 : Quando finisci i giga e non puoi fare le dirette ai parcheggiatori e sputtanare Napoli. Sei proprio ridicolo.… - NotizieFrance : Sopralluogo di Borrelli alla Galleria Vittoria. “Situazione surreale, area completamente abbandonata a sé stessa”… -

