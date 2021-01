Napoli, 21 contagiati tra medici ed infermieri del Cardarelli: erano vaccinati (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’ospedale Cardarelli di Napoli sono risultati contagiati al coronavirus ben 21 unità del personale sanitario che precedentemente si era sottoposto al vaccino. I 21 nuovi contagiati si erano tutti, o quasi, sottoposti al vaccino, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Si tratta quindi di medici, infermieri e operatori socio sanitari. erano dunque in attesa della seconda dose, del richiamo. Non si tratta di casi isolati. Anche in altre occasioni abbiamo sentito parlare di persone che si sono contagiate dopo la prima dose del vaccino. In effetti il richiamo è proprio un rafforzamento della prima dose. Il problema però è che al momento queste 21 unità dell’Ospedale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’ospedaledisono risultatial coronavirus ben 21 unità del personale sanitario che precedentemente si era sottoposto al vaccino. I 21 nuovisitutti, o quasi, sottoposti al vaccino, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Si tratta quindi die operatori socio sanitari.dunque in attesa della seconda dose, del richiamo. Non si tratta di casi isolati. Anche in altre occasioni abbiamo sentito parlare di persone che si sono contagiate dopo la prima dose del vaccino. In effetti il richiamo è proprio un rafforzamento della prima dose. Il problema però è che al momento queste 21 unità dell’Ospedale ...

NursingUp1 : Nursing Up, De Palma: «Sono 16 gli infermieri contagiati al Cardarelli di Napoli negli ultimi giorni.»… - RedazioneDedalo : Napoli - Covid: 16 infermieri contagiati, parla il sindacato 'Nursing Up' - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Sono 16 gli infermieri contagiati al Cardarelli di Napoli negli ultimi giorni.»: «In C… - NurseTimes : ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Sono 16 gli infermieri contagiati al Cardarelli di Napoli negli ultimi giorni.… - Notiziedi_it : Covid a Napoli, focolaio all'ospedale Cardarelli: «16 infermieri contagiati in tre giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contagiati Covid a Napoli, focolaio all'ospedale Cardarelli: «16 infermieri contagiati in tre... Il Mattino Covid, aumentano i contagi nelle scuole a Napoli: oggi altri 9 studenti e 7 impiegati positivi

Sono 9 studenti e 7 dipendenti delle scuole il bilancio del bollettino dell'Asl Napoli 1 che effettua una ricognizione quotidiana sul covid negli istituti scolastici di Napoli, dove, come in tutta la ...

Covid, 21 operatori sanitari positivi al Cardarelli: avevano già fatto la prima dose di vaccino

Avevano gia’ ricevuto quasi tutti la prima dose di vaccino i 21 sanitari contagiati all’ospedale Cardarelli di Napoli. I sanitari – riporta oggi il quotidiano Il Mattino – sono medici, infermieri e op ...

Sono 9 studenti e 7 dipendenti delle scuole il bilancio del bollettino dell'Asl Napoli 1 che effettua una ricognizione quotidiana sul covid negli istituti scolastici di Napoli, dove, come in tutta la ...Avevano gia’ ricevuto quasi tutti la prima dose di vaccino i 21 sanitari contagiati all’ospedale Cardarelli di Napoli. I sanitari – riporta oggi il quotidiano Il Mattino – sono medici, infermieri e op ...