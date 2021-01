MyFrenchFilmFestival | i cortometraggi in gara | gratuiti per tutti gli spettatori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ha avuto inizio il 15 Gennaio e si concluderà il 15 Febbraio 2021 la XI edizione del, festival di cinema francese che ha lo scopo di far conoscere in tutto il mondo i giovani registi francofoni. Ad ospitare il concorso quest’anno è MYmovies, che ha caricato i film di questa edizione sulla sua piattaforma. 12 i lunghi e 20 i corti proposti. La redazione di Metropolitan ha guardato e commenta per voi i dieciinin questa edizione del. La visione dei film, in corsa per i premi e non, è gratuita per glidi tutto il mondo. Quattro le categorie che ospitano i corti che partecipano al contest: Forever Young, Crazy Loving Families, True Heroines e Love is Love. Forever young: Un adieu/Un addio (2019) e Entracte/Intervallo (2019) Il ...