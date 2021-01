Musumeci incontra imprenditori in protesta nel Siracusano | “Sono dalla vostra parte”

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) PALERMO – “Sono qui per ascoltarvi ma anche per condividere la vostra civile protesta. Consideratemi seduto accanto a voi, in quest’aula consiliare, solidale con i vostri sacrifici, con quelli delle vostre famiglie”. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha concluso così l’incontro che si è tenuto nel municipio di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, con un centinaio di operatori economici, soprattutto ristoratori e titolari di palestre sportive, che da una settimana occupano l’aula consiliare del Comune patrimonio dell’Unesco.