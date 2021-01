“Musica contro le Mafie” presenta “Sound BoCS Diary” | il libro di lettura aumentata disponibile da marzo

(Di martedì 26 gennaio 2021) Asaràin digitale “” (di AA.VV a cura di Gennaro de Rosa, edito dale, anno 2021): si tratta di undiche contiene racconti, fotografie, video e una compilation di brani realizzati dai dieci artisti residenti di “” (progetto di residenza artistica innovativa e creativa nel cuore della città di Cosenza, nato come incubatore di produzioni artistiche, supportato da “Perchicrea” di MIBACT e SIAE), prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Europa dile. La prefazione è a cura di Marcello ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - chiaraa08930562 : @vm1382 Dicono che hanno urlato contro PP ma è partita la musica - profilefortrah : #prelemi avete solo notato una cosa? Il tempo di reazione fulmineo nel mettere la musica quando stavano urlando qua… - BlastingItalia : RT @LaSere17: Parliamo di musica. I musicisti inglesi insorgono e accusano il governo di essere stati abbandonati. @BlastingItalia #musica… - giuditta_sulla : ci vedo musica anche quando mi urli contro -

Ultime Notizie dalla rete : Musica contro

"Sound Bocs Diary" libro di lettura aumentata realizzato con il materiale prodotto dagli artisti ospiti della residenza creativa Sound Bocs ...Non facciamo come il principe Luigi Ferdinando: non serve andare alla carica bensì frenare le passioni per il bene dell'Italia ...