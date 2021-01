Musica: addio a Junior Mance, leggendario pianista del soul-jazz (Di martedì 26 gennaio 2021) New York, 26 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense Junior Mance, leggendario pianista, fra i padri del cosiddetto soul-jazz, accompagnatore delle più grandi stelle del jazz, è morto all’età di 92 anni a New York. L’annuncio della scomparsa, avvenuta lo scorso 17 gennaio, è stato dato dalla moglie e manager, Gloria Clayborne Mance, precisando che il marito nel 2015 era stato colpito da un ictus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) New York, 26 gen. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense, fra i padri del cosiddetto, accompagnatore delle più grandi stelle del, è morto all’età di 92 anni a New York. L’annuncio della scomparsa, avvenuta lo scorso 17 gennaio, è stato dato dalla moglie e manager, Gloria Clayborne, precisando che il marito nel 2015 era stato colpito da un ictus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Musica, senza Home Festival si cercano eventi alternativi

GRANDI EVENTIL'Home Venice Festival ha, dunque, detto addio al parco di San Giuliano pure per l'estate 2021, come abbiamo anticipato l'altro ieri, ma non è detto che qualcosa non si riesca a ...

