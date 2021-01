MPS, accordo con Federesco per accesso associati a bonus edilizi (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha stretto un accordo con Federesco, l’Associazione delle energy service company, per favorire l’accesso degli associati al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Il pacchetto di misure predisposto dalla Banca include una apertura di credito della durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, e dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. La Banca offre inoltre agli associati Federesco una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente, che abbia maturato un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha stretto uncon, l’Associazione delle energy service company, per favorire l’deglial Super110% e ad altriprevisti dal Decreto Rilancio. Il pacchetto di misure predisposto dalla Banca include una apertura di credito della durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, e dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. La Banca offre inoltre agliuna soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente, che abbia maturato un ...

