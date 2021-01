Mourinho su Lampard | «Il calcio è brutale | ci sono passato» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Josèha commentato l'esonero di Frank: queste le parole dello Special One dopo la vittoria del Tottenham in FA Cup Josèha parlato dell'esonero di Frank. Queste le sue parole dopo la vittoria di Tottenham in FA Cup. «Non credo che Frank vorrebbe parlare con me o con chiunque altro tranne la sua stretta cerchia di familiari e amici. Mi sento sempre triste quando un collega perde il lavoro e Frank non è solo un collega. È una persona importante nella mia carriera, quindi mi dispiace che sia successo a lui. Ilè crudele, in particolare nelmoderno. Quando diventi allenatore devi sapere che prima o poi ti succederà».