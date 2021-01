Mourinho e l’esonero di Lampard: “Calcio è crudele, lui persona importante per me ma non penso voglia parlarne” (Di martedì 26 gennaio 2021) Arriva anche il commento di José Mourinho relativamente all'esonero di Frank Lampard dalla guida tecnica del Chelsea. Lo Special One del Tottenham ha parlato, come riporta Goal, dopo la vittoria dei suoi in FA Cup.Mourinho: "Calcio è crudele. Dispiace sia accaduto a lui"caption id="attachment 1029679" align="alignnone" width="610" Lampard-Mourinho (Getty Images)/caption"Non credo che Frank vorrebbe parlare con me o con chiunque altro tranne la sua stretta cerchia di familiari e amici", ha esordito Mourinho rispondendo a proposito dell'esonero di Lampard e se si fossero sentiti dopo la notizia. "Mi sento sempre triste quando un collega perde il lavoro e Frank non è solo un collega. È una persona ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Arriva anche il commento di Josérelativamente all'esonero di Frankdalla guida tecnica del Chelsea. Lo Special One del Tottenham ha parlato, come riporta Goal, dopo la vittoria dei suoi in FA Cup.: ". Dispiace sia accaduto a lui"caption id="attachment 1029679" align="alignnone" width="610"(Getty Images)/caption"Non credo che Frank vorrebbe parlare con me o con chiunque altro tranne la sua stretta cerchia di familiari e amici", ha esorditorispondendo a proposito dell'esonero die se si fossero sentiti dopo la notizia. "Mi sento sempre triste quando un collega perde il lavoro e Frank non è solo un collega. È una...

