Morte Covid: una nuova giovane vittima, aveva solo ventotto anni

Laura Gentry è la nuova vittima di Morte Covid, dopo un'agonia in ospedale si è spenta lo scorso 17 gennaio. Cosa è successo? Era stata ricoverata la notte di capodanno con dolori addominali ed il tampone era risultato positivo. Laura Gentry si è spenta il 17 gennaio, dopo venti giorni di agonia al James Paget

