Moody’s | più frequenti inondazioni impatteranno economia di Venezia nel lungo termine

(Teleborsa) – L'applicazione di misure preventive efficaci all'aumento della frequenza delle inondazioni sarà fondamentale per mantenere la qualità del credito di Venezia a lungo termine, ha affermato Moody's Public Sector Europe in un rapporto pubblicato oggi. La città di Venezia, a cui Moody's assegna un rating Ba1 e un outlook stabile, sarà sempre più soggetta a inondazioni frequenti e gravi, a causa dei cambiamenti climatici. "Finora le inondazioni a Venezia hanno avuto effetti economici e fiscali limitati sulla forza finanziaria della città, in parte a causa dei fondi del governo centrale per compensare perdite e costi", ha affermato Massimo Visconti, VP-Sr Credit Officer di Moody's.

