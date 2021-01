Montalto alla Reggina | la foto della firma

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Anche questa va in porto: vi avevamo anticipato già la scorsa settimana che Adrianoavrebbe lasciato il Bari e sarebbe diventato il nuovo attaccantenell’ambito dell’operazione che avrebbe contestualmente portato Cianci in Puglia. Tutto ok, ecco ladicheil contratto che lo legherà: comunicatoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.