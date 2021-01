Monsignor Di Donna | vescovo di Acerra | presidente della Conferenza episcopale campana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 gennaio 2021)Antonio Didi, è il nuovo. Lo hanno eletto i vescoviregione riuniti questa mattina, 26 gennaio, a Pompei.Diè stato per diversi anni segretariostessa, dove ha maturato una profonda esperienza di , come egli stesso ha più volte affermato. I vescoviringraziano il cardinale Crescenzio Sepe per il generoso impegno profuso alla guidaCec dal 2006 ad oggi. E assicurano preghiere per la sua guarigione. L'articolo ...