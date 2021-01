Monoclonali | conferma per quelli di Latina | “Riducono il rischio di morte del 70 per cento” Burioni e Bassetti | “Basta perdere tempo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il passo avanti della Germania e l’arrivo di nuovi dati incoraggianti fanno aggiungere al coro le voci di: “Ora avanti coi”. Mentre Aifa dorme sonni tranquilli, rimandando ogni iniziativa a futuri studi, la ricerca sugli anticorpi neutralizzanti già autorizzati dall’Fda va avanti, così come le opzioni di acquisto di altri Paesi europei, Germania in testa, che rischiano di togliere al nostro la possibilità di sfruttare le terapie che ha in casa, nello stabilimento diusato della Lily divenuto famoso proprio perché ignorato dalle autorità sanitarie nostrane, perfino di fronte all’occasione della sperimentazione sperimentazioni gratuita. La multinazionale di Indianapolis oggi ha comunicato i risultati conclusivi di fase 3 dello studio Blaze 1 sul monoclonale Bamlanivimab in ...