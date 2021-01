Mondiali Cortina 2021, Tomba: “Siamo pronti: la vittoria è aperta a tutti” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Grande Paris in discesa, Innerhofer in SuperG, la Bassino in gigante e la Goggia dopo il bis di Crans Montana. Siamo pronti per Cortina. Il mondiale è aperto a tutti, c’è sempre quello che fa la sorpresa che ti fa a vincere la medaglia e in Coppa del Mondo è scarso. Speriamo di no”. Sono queste le parole di Alberto Tomba ai microfoni di Rai Sport: l’ex campione iridato dello sci azzurro ha commentato la situazione in vista dei Mondiali di Cortina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Grande Paris in discesa, Innerhofer in SuperG, la Bassino in gigante e la Goggia dopo il bis di Crans Montana.per. Il mondiale è aperto a, c’è sempre quello che fa la sorpresa che ti fa a vincere la medaglia e in Coppa del Mondo è scarso. Speriamo di no”. Sono queste le parole di Albertoai microfoni di Rai Sport: l’ex campione iridato dello sci azzurro ha commentato la situazione in vista deidi. SportFace.

