Mission Impossible – Protocollo fantasma: tutto quello che c'è da sapere sul film

Mission Impossible – Protocollo fantasma: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Protocollo fantasma, film del 2011 diretto da Brad Bird, quarto film della serie in cui Tom Cruise veste nuovamente i panni dell'agente della IMF, Ethan Hunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 

Trama 

L'agente dell'IMF Trevor Hanaway viene ucciso a Budapest dall'assassina Sabine Moreau, che prende il file contenente i codici di lancio nucleari russi che aveva rubato per poterli consegnare a un uomo noto come "Cobalt". Nel frattempo, l'agente dell'IMF Ethan Hunt è intenzionalmente incarcerato in una prigione ...

