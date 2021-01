Mio Italia in piazza per l’ultimatum al governo. Bianchini: “Se non ci riaprono, sarà game over” (Di martedì 26 gennaio 2021) In centinaia sotto la pioggia a piazza del Popolo a Roma. Tanti cartelli, tanti cori. Tanta rabbia. Sono gli imprenditori della ristorazione e dell’ospitalità arrivati da tutta Italia. Per dare l’ultimatum al governo. “Basta. Se il primo febbraio con un Dpcm Conte (o chi per lui, ndr) non riapre bar e ristorante è game over. Da qui comincia la nostra disobbedienza civile. Non paghiamo più le tasse”. Parola di Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia. Promotore della chiamata alle ‘armi,’ la chiama rivoluzione romantica, “di tutta la filiera del comparto”. Mio Italia a piazza del Popolo con tutta la filiera “Voglio dare il benvenuto nelle Città Eterna, nella città dei gladiatori”, dice aprendo la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) In centinaia sotto la pioggia adel Popolo a Roma. Tanti cartelli, tanti cori. Tanta rabbia. Sono gli imprenditori della ristorazione e dell’ospitalità arrivati da tutta. Per dareal. “Basta. Se il primo febbraio con un Dpcm Conte (o chi per lui, ndr) non riapre bar e ristorante è. Da qui comincia la nostra disobbedienza civile. Non paghiamo più le tasse”. Parola di Paolo, presidente di Mio. Promotore della chiamata alle ‘armi,’ la chiama rivoluzione romantica, “di tutta la filiera del comparto”. Miodel Popolo con tutta la filiera “Voglio dare il benvenuto nelle Città Eterna, nella città dei gladiatori”, dice aprendo la ...

