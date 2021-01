Minacce, razzismo, abusi ai giovani calciatori: l’intervista che ha sconvolto il calcio inglese (Di martedì 26 gennaio 2021) Max Noble oggi ha 30 anni, ma non ha dimenticato quanto gli è costato provare a raggiungere il sogno di diventare un calciatore. Ha dovuto fare i conti con ansia, depressione, desiderio del suicidio. È a conoscenza che più di 150 giovani giocatori hanno avuto esperienze simili: c’è chi si è tolto la vita e ha provato a farlo, chi praticava autolesionismo e non ne parlava con nessuno. Così ha creato un gruppo di supporto con 25 colleghi con cui ha condiviso la sua esperienza e i traumi che gli ha causato quest’ambiente, come il bullismo, il razzismo, le Minacce per farsi assistere da un determinato agente, il Fulham che non gli paga una doppia operazione alle ginocchia poco prima di tagliarlo dal settore giovanile. Noble ha rilasciato un’intervista a al portale inglese inews e, dopo che il giornalista ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Max Noble oggi ha 30 anni, ma non ha dimenticato quanto gli è costato provare a raggiungere il sogno di diventare un calciatore. Ha dovuto fare i conti con ansia, depressione, desiderio del suicidio. È a conoscenza che più di 150giocatori hanno avuto esperienze simili: c’è chi si è tolto la vita e ha provato a farlo, chi praticava autolesionismo e non ne parlava con nessuno. Così ha creato un gruppo di supporto con 25 colleghi con cui ha condiviso la sua esperienza e i traumi che gli ha causato quest’ambiente, come il bullismo, il, leper farsi assistere da un determinato agente, il Fulham che non gli paga una doppia operazione alle ginocchia poco prima di tagliarlo dal settorele. Noble ha rilasciato un’intervista a al portaleinews e, dopo che il giornalista ...

