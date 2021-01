Milan, quasi fatta per Musacchio alla Lazio: nelle prossime ore la fumata bianca (Di martedì 26 gennaio 2021) Manca meno di una settimana alla fine della sessione di gennaio di calciomercato, e la dirigenza rossonera è impegnata sia sul fronte arrivi, che su quello cessioni. Un buon mercato in uscita, infatti, potrebbe decretare la realizzazione di eventuali operazioni in entrata dell’ultimo minuto. Ebbene il protagonista del case è il difensore Mateo Musacchio, 30enne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Manca meno di una settimanafine della sessione di gennaio di calciomercato, e la dirigenza rossonera è impegnata sia sul fronte arrivi, che su quello cessioni. Un buon mercato in uscita, infatti, potrebbe decretare la realizzazione di eventuali operazioni in entrata dell’ultimo minuto. Ebbene il protagonista del case è il difensore Mateo, 30enne L'articolo

capuanogio : ?? Rigore per il #Milan. Ancora? Sì C'era? Quasi sempre Chi vuole fermare la squadra di #Pioli si concentri su a… - ZZiliani : Qui #Sottil ha già spostato palla verso il centro del campo: #Brahim sulla corsa lo trascina a terra. Era rigore. D… - rickyjames87 : @macho_morandi @mr9_88 L’Inter ha un fatturato quasi triplo rispetto a quello del Milan, per non parlare dei buchi… - Jo_RedBlackIT88 : @lozacco97 Invece se perdiamo la ragione sarà un altra.. non abbiamo la rosa per lottare su tre competizioni. Nel… - SoldatoDoc : @Thugomarr @gianpieromarino @capuanogio Non e colpa mia se non lo hai capita. Real ha chiesto aiuto ad un fondo. Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan quasi José Mourinho, l’Inter e i derby con il Milan: una storia quasi perfetta Sport Fanpage Milan, quasi fatta per Musacchio alla Lazio: nelle prossime ore la fumata bianca

Manca meno di una settimana alla fine della sessione di gennaio di calciomercato, e la dirigenza rossonera è impegnata sia sul fronte arrivi, che su Manca meno di una settimana alla fine della session ...

L’Atalanta domina a San Siro con un super Ilicic, Gomez è già il passato?

La partita di Josip Ilicic contro il Milan è un trattato di tecnica e tattica applicato al mondo del calcio, che vale al fuoriclasse sloveno il suo secondo titolo stagionale di MVP di giornata. Dopo l ...

Manca meno di una settimana alla fine della sessione di gennaio di calciomercato, e la dirigenza rossonera è impegnata sia sul fronte arrivi, che su Manca meno di una settimana alla fine della session ...La partita di Josip Ilicic contro il Milan è un trattato di tecnica e tattica applicato al mondo del calcio, che vale al fuoriclasse sloveno il suo secondo titolo stagionale di MVP di giornata. Dopo l ...