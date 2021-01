Milan, Cutrone in gol nell’ultimo derby di Coppa Italia nel 2017 | VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) INTER-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Patrick Cutrone, al 104', convertì in rete un assist di Jesús Suso decidendo l'ultimo derby di Coppa Italia contro l'Inter Milan, Cutrone in gol nell’ultimo derby di Coppa Italia nel 2017 VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021) INTER-ULTIMENEWS - Patrick, al 104', convertì in rete un assist di Jesús Suso decidendo l'ultimodicontro l'Interin goldinelPianeta

