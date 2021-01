Migranti, Sicilia: in un giorno sbarcati 500 irregolari, protesta il governatore Musumeci (Di martedì 26 gennaio 2021) Appare azzardata e non prudente la scelta del governo centrale di autorizzare proprio in Sicilia, zona rossa per l'epidemia Covid, l'approdo della nave Ocean Viking con 373 Migranti a bordo, al porto di Augusta ha commentato il presidente della Regione, Nello Musumeci Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Appare azzardata e non prudente la scelta del governo centrale di autorizzare proprio in, zona rossa per l'epidemia Covid, l'approdo della nave Ocean Viking con 373a bordo, al porto di Augusta ha commentato il presidente della Regione, Nello

RobyS1966 : RT @ImolaOggi: ??Gelarda: Sicilia zona rossa, ma bianca per i migranti. Ocean Viking attraccherà ad Augusta, 374 a bordo - marin_cdm : RT @ierogamos: Mentre il min. Speranza ha decretato la Sicilia in zona rossa, il ministro dell' interno Lamorgese dà ordine di sbarco alla… - finlandese111 : RT @ImolaOggi: ??Gelarda: Sicilia zona rossa, ma bianca per i migranti. Ocean Viking attraccherà ad Augusta, 374 a bordo - Giangy762 : RT @AlfredoCavarra: @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @Esercito @comuni_anci @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @DPCgov @Ministero… - maelmale : RT @AlfredoCavarra: @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @Esercito @comuni_anci @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @DPCgov @Ministero… -