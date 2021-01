“Mi ricordo quella scena…”. Dayane Mello, l’attacco al veleno è pesantissimo (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello è apparsa molto nervosa in queste ultime ore. Nonostante sia ovviamente felice per la conquista della finale del ‘Grande Fratello Vip’, nella giornata del 26 gennaio è uscito fuori un argomento che le ha fatto perdere la ragione. Tutto è nato dopo lo scontro avuto al termine della puntata in diretta tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il primo ha accusato l’influencer italo-persiana di non averlo scelto come possibile secondo finalista e per colpa sua non ha raggiunto lo scopo. Durante questo acceso dibattito tra i due vipponi, è stato tirato in ballo un ex concorrente del reality show di Mediaset. E di lui si è parlato tantissimo anche nelle ore successive, quando ci si è appunto concentrati sulla sua figura. E la modella brasiliana ha avuto una sorta di flashback, ricordandosi perfettamente quello che aveva fatto in passato. Ha iniziato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)è apparsa molto nervosa in queste ultime ore. Nonostante sia ovviamente felice per la conquista della finale del ‘Grande Fratello Vip’, nella giornata del 26 gennaio è uscito fuori un argomento che le ha fatto perdere la ragione. Tutto è nato dopo lo scontro avuto al termine della puntata in diretta tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il primo ha accusato l’influencer italo-persiana di non averlo scelto come possibile secondo finalista e per colpa sua non ha raggiunto lo scopo. Durante questo acceso dibattito tra i due vipponi, è stato tirato in ballo un ex concorrente del reality show di Mediaset. E di lui si è parlato tantissimo anche nelle ore successive, quando ci si è appunto concentrati sulla sua figura. E la modella brasiliana ha avuto una sorta di flashback, ricordandosi perfettamente quello che aveva fatto in passato. Ha iniziato ...

