Meteo: tempo in miglioramento, ma torna il freddo gelido (Di martedì 26 gennaio 2021) Atteso un miglioramento delle condizioni Meteo per la giornata di oggi, ma non mancheranno deboli piogge residue. Inoltre vi sarà il passaggio di correnti fredde Dopo un inizio di settimana burrascoso, quest'oggi le condizioni Meteo tenderanno a migliorare. Attese piogge residue ed isolate, soprattutto al Sud. L'afflusso di aria fredda in transito sull'Italia, però, vedrà L'articolo proviene da Inews.it.

