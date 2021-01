Meteo sino al Weekend | sbalzi di temperatura estremi | tra eccesso di tepore e nuovo freddo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non c’è pace per l’Italia, alle prese con una situazioneestremamente dinamica dovuta al fatto che le perturbazioni atlantiche viaggiano alle nostre latitudini. Ciò favorisce frequenti fasi maltempo, ma anche repentine variazioni della. Nel corso della settimana l’Italia verrà continuamente a trovarsi in un’area contesa fra l’anticiclone e il flusso perturbato atlantico. Ne deriveranno condizioni di spiccata variabilità, con venti ancora a tratti sostenuti specie sui bacini occidentali e meridionali. Lo scenario vedrà però dei cambiamenti significativi nel tipo di masse d’aria traghettate verso l’Italia. Attualmente prevale una circolazione fredda nordica. A metà settimana le correnti nord-occidentali trasporteranno aria molto più mite. La fase molto mite su gran parte d’Italia attesa verso metà settimana e fino a parte del ...