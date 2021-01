Meteo Roma: previsioni per mercoledì 27 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino via via più compatta nel corso del pomeriggio. Nubi irregolari anche in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra 0°C e +10°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 27 gennaio Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sull’intera regione, nubi in aumento nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vista Meteorologico. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 27 gennaio Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, deboli nevicate in Valle d’Aosta. Al pomeriggio situazine invariata con tempo tempo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino via via più compatta nel corso del pomeriggio. Nubi irregolari anche in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra 0°C e +10°C.Lazio:per27Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sull’intera regione, nubi in aumento nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vistarologico.Italia:per27Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, deboli nevicate in Valle d’Aosta. Al pomeriggio situazine invariata con tempo tempo ...

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: 7.9 km/h NO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: -1.0 °C Umidità: 78 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 14h | Meteo attuale Vento: 5.4 km/h ONO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: -1.0 °C Umidità: 78 %… - quartomiglio : PERICOLO ESONDAZIONE – Fiume Turano IN PIENA e PRIMI ALLAGAMENTI - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 6.1 km/h NO Raffica: 11.2 km/h Temperatura: 0.4 °C Umidità: 70 %… - ValleDiMontecc : #RT @wwwmeteoit: Oggi a Roma #tempo soleggiato: guarda che tempo fa nella tua città ?? -