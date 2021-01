Meteo Roma del 26-01-2021 ore 19:15 (Di martedì 26 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del bel tempo con Cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal primo mattino situazione invariata al pomeriggio in serata con tempo stabile ovunque da segnalare soltanto la possibilità di deboli nevicate fino a quote basse sui settori Alpini di confine al centro bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al primo mattino irregolarmente nuvolosi al pomeriggio in serata Tuttavia senza fenomeni associati se non che locali nevischi l’Appennino tra Marche ed Umbria fino a quote basse al sud residuo maltempo con locali piogge e nevicate al mattino tendenza a esaurimento delle precipitazioni tra il pomeriggio e la serata eccetto in Sicilia dove avremo maltempo nelle ore notturne neve oltre i 300 500 metri di quota temperature stazionarie o in ulteriore calo le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del bel tempo con Cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal primo mattino situazione invariata al pomeriggio in serata con tempo stabile ovunque da segnalare soltanto la possibilità di deboli nevicate fino a quote basse sui settori Alpini di confine al centro bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al primo mattino irregolarmente nuvolosi al pomeriggio in serata Tuttavia senza fenomeni associati se non che locali nevischi l’Appennino tra Marche ed Umbria fino a quote basse al sud residuo maltempo con locali piogge e nevicate al mattino tendenza a esaurimento delle precipitazioni tra il pomeriggio e la serata eccetto in Sicilia dove avremo maltempo nelle ore notturne neve oltre i 300 500 metri di quota temperature stazionarie o in ulteriore calo le ...

