METEO Italia. Tra anticiclone e perturbazioni, verso maltempo nel weekend (Di martedì 26 gennaio 2021) METEO SINO AL PRIMO FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde affluiscono sull’Italia, al seguito di una circolazione depressionaria con perno tra Balcani ed Egeo. L’ingresso dell’aria più fredda è stato favorito dall’anticiclone delle Azzorre, in parziale elevazione verso le Isole Britanniche ed il Mare del Nord. Il tempo è in netto miglioramento, con residua instabilità al Sud dove non mancano spruzzate di neve fino in collina. Il calo termico è tuttavia solo momentaneo e non sta portando un raffreddamento paragonabile alla precedente irruzione di masse d’aria molto fredda provenienti dalla Russia. Ora la situazione si avvia a mutare, con un cambio di circolazione che vedrà il ritorno di correnti più temperate oceaniche, le quali avranno modo di indebolire il tentativo di rimonta anticiclonica ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 26 gennaio 2021)SINO AL PRIMO FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde affluiscono sull’, al seguito di una circolazione depressionaria con perno tra Balcani ed Egeo. L’ingresso dell’aria più fredda è stato favorito dall’delle Azzorre, in parziale elevazionele Isole Britanniche ed il Mare del Nord. Il tempo è in netto miglioramento, con residua instabilità al Sud dove non mancano spruzzate di neve fino in collina. Il calo termico è tuttavia solo momentaneo e non sta portando un raffreddamento paragonabile alla precedente irruzione di masse d’aria molto fredda provenienti dalla Russia. Ora la situazione si avvia a mutare, con un cambio di circolazione che vedrà il ritorno di correnti più temperate oceaniche, le quali avranno modo di indebolire il tentativo di rimonta anticiclonica ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo: FEBBRAIO, Avvio SORPRENDENTE, GELO POLARE punta l'Italia entro CARNEVALE per colpa dello STRATWARMING iLMeteo.it La gavetta del militare prigioniero ritrovata in Germania

Pietro Grattari, che finì nelle mani del Reich, è stato rinvenuto da due ragazzi in Germania. Il racconto della figlia: «Nel ‘43 aveva vent’anni, così lui oggi rivive» ...

Kobe Bryant un anno dopo ci manca ancora di più: perché l’uomo stava diventando persino migliore del campione

Divisivo da giocatore, con imprese leggendarie ma anche comportamenti discutibili, era cambiato dopo il ritiro, scoprendo la generosità e gli altri, e dimostrando che la durezza era solo un’armatura n ...

